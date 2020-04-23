«العشرين» تبحث تيسير السياحة وقمة إنقاذ أوروبية بعد الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد وزراء السياحة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية اجتماعاً استثنائياً افتراضياً يوم الجمعة 24 الجاري لمناقشة الإجراءات اللازمة لدعم قطاع السياحة وذلك في ضوء جائحة كوفيد 19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على القطاع. وسيناقش الوزراء الاستجابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، والتي تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا، وايضا البحث في اعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.



وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

يأتي ذلك، فيما اقترح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون تنظيم قمة في سبتمبر/أيلول أو في أكتوبر/تشرين الأول حول السياحة، القطاع الذي تضرر بشدة من عواقب وباء «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأثر هذا القطاع، الذي يشكل ما بين 10 و11% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويمثل 12 في المئة من القوة العاملة؛ بسبب تدابير الاحتواء وتقييد السفر.

وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، من المخاطر التي تواجهها دول جنوب منطقة اليورو (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان) التي يعتمد اقتصادها بشدة على السياحة.

واقترح المفوض خلال مؤتمر عبر الفيديو أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، «تنظيم قمة أوروبية حول السياحة في سبتمبر/أيلول أو في أكتوبر/تشرين الأول (إذا سمح الوضع الصحي بذلك)».

وأوضح المتحدث باسم المفوض: إن القمة يمكن أن تعقد حتى في يونيو/حزيران عبر الفيديو.

وقال بروتون: إن الهدف منها هو «التفكير معاً لما بعد ووضع خريطة طريق نحو سياحة أوروبية مستدامة ومبتكرة ومرنة».

ويسعى المقترح إلى جمع الهيئات الفاعلة والسلطات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية والصناعيين، وفقاً للمتحدث باسم المفوض.

كما شدد بروتون على الدفاع عن الشركات الأوروبية في هذا القطاع، والتي قد تثير اهتمام المستثمرين الأجانب.

ونبه إلى أن هذا القطاع «يجب أن يحمي نفسه، وبخاصة من مشاريع الاستثمار من دول غير أوروبية قد ترى في الأزمة الحالية فرصة للحصول على الجوهرة الأوروبية بسعر بخس».

وأضاف: «سأكون متيقظاً بشكل خاص مع الدول الأعضاء لهذا الأمر، حتى تكون أدوات مراقبتنا للاستثمار الأجنبي في حالة تأهب».