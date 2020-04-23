الموقف الروسي مما يجري في أسواق النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط انخفض بنحو الثلث، وبلغ القاع، بينما سيتحسن الوضع في مايو/ أيار، حين تبدأ تخفيضات عالمية لإنتاج الخام. وأضاف، في مؤتمر عن بعد، مع مشرعين روس، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو/ أيار.

وقال الكرملين إنه من السابق جداً لأوانه استخلاص أي نتائج بشان خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة «أوبك+» حيز التنفيذ في الأول من مايو/ أيار.

وهوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل امس الأربعاء، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود.

ورداً على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا في ما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «ينبغي أن نجري تحليلاً فور بدء سريان اتفاق «أوبك+»... الآن علينا أن ننتظر».