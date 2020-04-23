شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية تقدم رؤيتها لـ"الوزراء" لتقوية قدرة مصانع مكونات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن غرفة الملابس الجاهزة والغرفة الهندسية ستشارك فى اجتماع رئيس الوزراء المقرر الخميس 23 أبريل، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع هو دعم الصناعات الصغيرة وتقوية قدرة مصانع المكونات المحلية بالنسبة للقطاع الهندسى.

وأضاف المهندس لـ"الخليج 365"، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء يشارك فيه نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وكبريات الشركات بالقطاع الهندسى.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ايضا استعانة الشركات بالمكونات الصناعية المحلية، فى ظل أزمة كورونا الحالية، إضافة الى التطرق لمناقشة عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالتسهيلات المالية ومتأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية.

وستم عقد الاجتماع فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، على أن يقدم رئيس كل شركة من الحاضرين رؤيته للملفات المذكورة، فى ظل الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

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وكان رئيس الوزراء التقى نهاية مارس الماضى، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات؛ لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، فى ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيان صادر وقتها ، أن المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض، من خلال ضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلى وفق رؤية الدولة فى هذا الاتجاه، مشدداً على أن الدولة بدورها مهيأة حالياً لدعم قطاع الصناعة، ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع.