شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار تكثيف الدهود لمكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء مدعوما بتكثيف الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد الوفيات بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة تجاوز 17 ألف حالة يوم الأربعاء بعد تسجيل المئات من الوفيات الجديدة.



ومن جانبه، صرح وزير الصحة البريطاني "ماط هانكوك" بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على قدرات الدولة أو خططها لمواجهة فيروس "كورونا".

Advertisements



وأضاف "هانكوك" في خطاب أمام البرلمان البريطاني بأنه لا يوجد أي نقص في أطقم التمريض نتيجة تنفيذ "بريكست" نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.



وأكد أن بلاده لديها الآلاف من أطلقم التمريض والفنيين والأطباء الذين عادوا للخدممة منذ بداية أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2336، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2336 بينما سجلت أقل سعر عند 1.2326.