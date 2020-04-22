شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 3% مستعيدا الإغلاق أعلى 1700 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش أسواق الأسهم وتعافي النفط من عثرته الأخيرة.



ويستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على برنانمج دعم للشركات الصغيرة والمستشفيات ومؤسسات مختلفة من خلال برنامج تمويل بنحو 484 مليار دولار من اجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.9 نقطة.



وفي غضون ذلك، لا تزال الولايات المتحدة أعلى دولة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وسط عدم يقين بشأن خطة الرئيس "دونالد ترامب" لإعادة فتح الاقتصاد.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 3% إلى 1738.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1742.4 دولار وأقل سعر عند 1695.4 دولار.