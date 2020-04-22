أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-4-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-4-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه

إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصريين للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مصر لصناعة الكيماويات، بلتون المالية القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، مصر للفنادق.



البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 373.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 56.98%، والعرب على 2.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.99%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 206.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 155.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3723 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

بايونيرز

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمالها المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر2019، وحققت إيرادات بلغت 9.36 مليار جنيه مقابل 8.56 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو بلغت 9.27%، ليرتفع صافى ربح المجموعة ليصل إلى 1.353 مليار جنيه مقابل 1.228 مليار جنيه للفترة المقابلة، ويرتفع صافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 38.09% ليصل إلى 1.078 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة استطاعت الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها بفضل أذرعها الاستثمارية المتعددة، والتى مكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح السنوية خلال عام 2019، بالاعتماد على الذراع الصناعى للمجموعة والذى ساهم بنسبة 39.9% فى إيرادات المجموعة بينما يظل الذراع العقارى للمجموعة يمثل الركيزة الأساسية فى تطور أرباح المجموعة محققاً نسبة 59.3% من إجمالى الإيرادات.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن نتائج أعمال المجموعة خلال العام المالى 2019 تعد انعكاساً إيجابياً لتطور المركز المالى للمجموعة استناداً على الخطة الاستراتيجية والاستثمارية، والتى تنظم عمل الأذرع الاستثمارية المتنوعة، وبرغم من التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى، فأن المجموعة لازالت تضع نصب أعينها خططا متفائلة للعام المالى 2020.

وأضاف أن المجموعة تسعى لتحقيق خطط متفائلة من خلال تطوير بيئة الأعمال داخل المجموعة تنفيذاً لخطة هيكلة قطاعية شاملة تجريها المجموعة، والتى ستمكن من الاستغلال الأمثل للموارد الخاصة بشركات المجموعة لتطوير معدلات الربحية وكذلك البحث عن فرص استثمارية تضاف إلى مجالات العمل داخل المجموعة مما يثرى الأذرع الاستثمارية ويحقق الكفاءة المثلى لإدارة الموارد داخل المجموعة.

وتابع وكذلك تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال المجموعة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة قائمة على تنفيذ سياستها فى زيادة حصتها فى بعض شركات المجموعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين.

كما تعكف إدارة المجموعة على الانتهاء من وضع استراتيجية لسياسة توزيعات الأرباح خلال المرحلة القادمة مبنية على عدة عوامل ومؤشرات منها مستوى السيولة داخل المجموعة، احتياجات التدفق النقدى على المدى القصير والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الحالية والمستقبلية للمجموعة، مما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويعظم القيمة الاستثمارية لأصول المجموعة.