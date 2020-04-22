شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 -4 -2020.



إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الشمس للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصريين للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مصر لصناعة الكيماويات، بلتون المالية القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، مصر للفنادق.





البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 373.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 56.98%، والعرب على 2.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.99%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 206.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 155.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3723 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 18.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20.14%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%

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- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 11.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%

وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.90%

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.18%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.636 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 40.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%