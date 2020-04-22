شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع ترقب التصويت على حزمة دعم الشركات الأمريكية الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب التصويت داخل أروقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز مالية جديدة لكنها مختصة بالشركات الصغيرة هذه المرة.



وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي أمس عن اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على توفير حزمة تحفيز للشركات الصغيرة والمستشفيات والمراكز الطبية بقيمة 484 مليار دولار من بينها 320 مليار دولار للشركات الصغيرة.



وتعافت أسعار النفط اليوم خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بانه لن يسمح بانهيار صناعة الطاقة ووجه وزيري الخزانة والطاقة لصياغة خطة لدعم الشركات الوطنية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.9 نقطة.