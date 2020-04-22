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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه بعد قفزة كبيرة في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل قوي متعافية من خسائر أمس الثلاثاء، لكنها قلصت مكاسبها في اعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون الخام في الولايات الممتحدة بنحو 15 مليون برميل في الأسبوع الماضي بنيما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 13 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف في بيانات غير رسمية عن ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بـ13.2 مليون برميل في نفس الفترة.
وأظهرت بيانات الوكالة أيضا انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط في الأسبوع الماضي بمائة ألف برميل يوميا إلى 12.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق له.
وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 20% إلى 13.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 16.1 دولار وأقل سعر عند 10.2 دولار.
وارتفع سعر "برنت" بنسبة 5.6% إلى 20.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 22.4 دولار وأقل سعر عند 15.9 دولار.
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