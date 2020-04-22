شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع تعافي الأسواق العالمية من خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة مع التعافي من خسائر أمس الثلاثاء.



يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط وتعافيها من الخسائر الفادحة التي سجلتها يوم الثلاثاء متأثرة بمخاوف وفرة المعروض ونفاد مساحات التخزين.

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وكشفت بيانات حكومية في أستراليا عن أن مؤشر مبيعات التجزئة قفز بنسبة 8.2% خلال مارس/آذار الماضي بينما سجلت القراءة السابقة في فبراير/شباط ارتفاعا بنسبة 0.5% فقط.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أواخر الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تقديم برنامج دعم للشركات الصغيرة والمستشفيات والمؤسسات الصغيرة بنحو 484 مليار دولار في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وتحاول دول أخرى إطلاق برامج مشابهة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6313 وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.6352 وأقل سعر عند 0.6275.