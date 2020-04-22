شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليهاجم مستوى 1.0840 ويستقر دونه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليومي دون هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات سلبية تالية، بينما التداول فوقه سيعيدنا على الحيادية من جديد.

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