شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت نجران ترتفع 562% خلال الربع الأول لزيادة كمية المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت نجران، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 562.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 46.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.

وارتفعت الإيرادات إلى 156.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 106.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 83.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات للطن.