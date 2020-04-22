شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق فرع عمر أفندى بميدان الحجاز بسبب ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة عمر أفندى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، فرع الحجاز بمصر الجديدة، نظرا لوجود حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد لموظفة، وتم عزلها وتعقيم وتطهير الفرع، مع استمرار إغلاق الفرع لمدة 3 أيام ثم إعادة فتحه.

وأشار جمال أمين الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة لـ"الخليج 365"، إلى أنه طالب إدارة الشركة منذ ظهور الأزمة بإلزام العاملين بارتداء الكمامات والجونتيات خاصة الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور لحمايتهم من انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يزال العاملون يتعاملون ببساطة وبدون كمامات أو جوانتى، مما يستلزم إلزامهم بذلك حرصا على حياتهم.

وشدد جمال الديب على أهمية دعم الشركة بشكل سريع للموظفة التى ثبت إصابتها بفيروس كورونا، وتم احتجازها بأحد المستشفيات.

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وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، اعتمدت اليوم الأربعاء، ميزانية العام المالى 2018-2019، والتى شهدت تحسنًا فيما يتعلق بالإيرادات والنتائج المالية، وشددت الجمعية العامة على أهمية استغلال الاصول غير المستغلة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص على فروع الشركة.

كما أوصت الجمعية باستمرار مجلس الإدارة الحالى فى تسيير الأعمال، لحين إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة وتفويض رئيس الشركة القابضة بتشكيل المجلس الجديد.