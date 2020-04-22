شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تربح 3.9 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.69% رابحاً 44.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6541.47 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعه على مدار الجلستين الماضيتين، وصعدت بورصة دبى بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، بعد تراجعه على مدار الجلستين الماضيتين، وربح رأس المال السوقى 3.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 275.51 مليار درهم، فيما واصلت بورصة البحرين تراجعها للجلسة الثالثة على التوالى، بنسبة 0.32% خاسراً 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.53 نقطة، وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% رابحاً 44.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6541.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.3% رابحاً 248.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7793.52 نقطة. تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% رابحاً 44.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6541.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.3% رابحاً 248.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7793.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 199.5 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفع 149 سهما، فيما تراجع 40 سهماً.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.38%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.66%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.90%، ثم سهم بروج للتأمين بنسبة 7.14%، ثم سهم سافكو بنسبة 6.87%، فيما جاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.73%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 1.75%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 1.69%.

بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، مدفوعاً بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات. تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، مدفوعاً بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 349.9 مليون سهم محققة ما قيمته 244.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4783 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.17%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.33%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 51.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.54%.

Advertisements





تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 6 قطاعات، فيما تراجعت قطاعات العقار والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5074.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4017.31 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.04%، خاسراً 1.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3964.80 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 138.8 مليون سهم بقيمة 27.9 مليون دينار كويتى عبر 6417 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.05%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 18.37%، ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 9.43%، فيما تصدر سهم "شركة التخصيص القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.34% ثم شركة بنك برقان بنسبة 6.28%، ثم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 5%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسراً 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 3.7 مليون سهم بقيمة 698.4 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 13.42% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.25% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.29%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.