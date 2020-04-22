شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استلام أولى شحنات نبات الكتان من المزارعين بشركة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم الزيات ، المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن بدء استلام أولى شحنات نبات ومحصول الكتان من المزارعين اليوم .

أضاف الزيات لـ" الخليج 365 " إنه فور وصول استلام الشحنات يتم تخزينها ، تمهيدًا للبدء فى إجراءات الصناعة وفصل البذور عن " القش" ودخول المادة الخام فى مختلف مراحل الصناعة سواء النسيج أو الخشب أو الزيوت ، لافتا إنه يتم تنظيم دخول الشحنات بجدول محدد منعا للتكدس ،وحفاظًا على العاملين من الأوبئة.

Advertisements

يشار أن الشركة متعاقدة على شراء محصول الكتان من المزارعين لمساحة 1000 فدان لتلبية احتياجات مصانع الشركة، كما انه من المتوقع شراء كميات إضافية العام المقبل شريطة تحسن الأوضاع جراء فيروس كورونا حيث يتم تصدير جزء كبير من المنتج للصين .

من الجدير بالذكر أن المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أصدر قرارا فى 24 فبراير الماضى بتعيين ابراهيم الزيات مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان .