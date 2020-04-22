شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بالختام بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسراً 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 3.7 مليون سهم بقيمة 698.4 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 13.42% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.25% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.29%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة البحرين للسينما، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 24 مارس عام 2019، البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والتقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبا مصرف البحرين المركزى ووزارة الصناعة والتجارة والسياسة.

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كما تم الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافى أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلس للسهم الواحد أو 24% من رأس المال المدفوع بمبلغ إجمالي قدره 1.973 مليون دينار بحرينى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

أعلنت بورصة البحرين، أوقات جلسات التداول خلال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وستكون كالتالى:

- الفترة التمهيدية من 9:45 صباحا حتى 10:00 صباحا.

- الفترة الرئيسية من 10:00 صباحاً حتى 1:00 بعد الظهر.

علماً بأن أوقات الدوام الرسمي في البورصة ستكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.