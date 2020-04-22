شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: نتوقع انخفاض تحويلات العمالة المهاجرة لـ142 مليار دولار فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدًر البنك الدولى، أن التحويلات العالمية ستنخفض 142 مليار دولار فى 2020، وهو أكبر هبوط فى التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها فى الدول الأكثر فقرا.

وقال البنك اليوم الأربعاء إن انخفاض الأموال التى ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالى 20 بالمئة، وهى نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها ابان الأزمة المالية فى 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف فى الخارج.

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وقال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس "التحويلات مصدر حيوى للدخل فى الدول النامية. الركود الاقتصادى الحالى بسبب كوفيد- 19 يؤثر بشدة على القدرة على تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافى للاقتصادات المتقدمة".

وقال ديليب راثا الذى قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولى عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات، إن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجارى هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات فى عام 1980.