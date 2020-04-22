شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أسبانية: مصر بين الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفاد عدد من الدول من انخفاض أسعار النفط المستمرة مع اختفاء الطلب على النفط الخام، وهذه الدول هى مصر وجورجيا والهند والصين واندونيسيا والفلبين، وفقا لخبراء تحدثوا لصحيفة "بولسامانيا" الإسبانية

وأوضح الخبير أليخانردو أريفالو، أن "من المرجح أن تتعرض دول مثل البحرين وعمان لضغوط كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط"، مشيرا إلى أن الدول المستفيدة من انخفاض سعر النفط مثل مصر ستحظى بانخفاض قيمة الاستيراد للنفط الخام والمنتجات التابعة له ، مما سيؤثر على تقليل نفقات الدولة من الاستيراد".

ويستمر النفط فى الانهيار اليوم الاربعاء بعد انخفاض العقود الآجلة فى غرب تكساس بحوالي 11٪ لتصل 10.26 دولار للبرميل، عاكسة الارتفاع خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. وكان آخر انخفاض لها بنسبة 3.3٪ حين وصلت 11.16 دولار. واستقر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمه في يونيو يوم الثلاثاء عند 11.57 دولار، رغم انخفاضه إلى 6.50 دولار.

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ويتوقع العديد من الخبراء استمرار الانخفاض فى سعر النفط مع استمرار الضغط على المدى القصير والمتوسط حتى لا تتم موازنة العرض والطلب وتطبيع أوضاع منشآت النفط الخام التى تفيض.

وأشار الخبير أريفالو إلى أن حرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية والتى كانت السبب فى أزمة النفط الحالية، لم يكن من الممكن أن تأتى فى وقت أسوأ، ويبدو الآن أن أوبك بلس على علاقة جيدة مرة آخرى بعد إبرام الصفقة لخفض الإنتاج لكن مواجهتهم ألحقت الكثير من الضرر بالسوق فى وقت أضعفته فيه فيروس كورونا بشكل كبير.

ورجح الخبراء أن هذا الهبوط فى أسعار النفط والتى لم تشهدها من قبل بأن يصل سعر برميل النفط لدولار بسبب انخفاص الطلب على النفط الخام لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واقترب كافة المستودعات التخزينية للنفط الأمريكية للامتلاء، حيث شهدت أسواق النفط حالة من الركود الاقتصادى بسبب توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الدول لإجراءات مكافحة هذا الفيروس .