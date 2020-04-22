شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: انتعاش سوق النفط تدريجيا خلال النصف الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أن سوق النفط الدولية ستشهد إنتعاشا خلال بداية النصف الثانى من العام الجارى 2020.

وقال عرقاب-وفقا لصحيفة النهار الجزائرية- أن المشاورات والإجتماعات ستتواصل بشكل دائم بهدف مراقبة وضعية السوق النفطية.

وتابع عرقاب "طلبنا من دول منظمة أوبك + المواصلة في عقد الإجتماعات لمناقشة وضعية أسعار النفط عبر تقنية التحاور عن بعد".

كما أوضح عرقاب أن “الجزائر ومع الدول المنتجة الأخرى تسعى لإيجاد سبل التعامل مع الوضعية”.

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وقال أن “التراجع الرهيب الذي سجله الطلب على النفط في السوق الدولية، واجهه من جهة أخرى وفرة كبيرة في الإنتاج ما تسبب في تشبع المخزونات العالمية”. مشيرا أن “ذلك أثر سلبا على اسعار النفط”.

وأرجع عرقاب تراجع الرهيب لأسعار النفط إلى “اتخاذ عدة دول لإجراءات صارمة من حيث وقاية من تفشي فيروس كورونا ولجوئها إلى توقيف مصانع عدة ووسائل النقل”.