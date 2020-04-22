شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفع حدود سحب الفلوس من البنوك فى شهر رمضان.. مع أحمد يعقوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة"، فى حلقة جديدة اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار البنك المركزى المصرى، بزيادة حد السحب النقدى للأفراد من البنوك، بداية من شهر رمضان.

وتطرق البرنامج، الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، إلى تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 آلاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.

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وأشار البرنامج إلى أنواع البطاقات التى تصدرها البنوك، وتشمل كروت الخصم والائتمان والمدفوعة مقدمًا، مؤكدًا على أهمية تغذية ماكينات الصراف الآلى بالنقد، وتعقيم الماكينات بشكل دورى.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.