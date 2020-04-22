شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى أكواد استخدام شبكة توزيع الغاز ؟ لتنظيم تداول الغاز فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أكواد استخدام شبكة توزيع الغاز مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقة بين مشغلي شبكات التوزيع ومستخدمي أنظمة التوزيع "شاحني الغاز" لضمان التشغيل الفعال للشبكة والتسهيلات التابعة لها وكذلك ضمان الوصول الفعال لجميع المشاركين دون تميز، كما يحدد أدوار ومسؤوليات المشاركين فى سوق الغاز أدوار ومسؤوليات مشاركين "شركات التوزيع وشاحني الغاز" ، وكيفية تبادل المعلومات فيما بينهم.

وهناك مجموعة من الاداوار الرئيسية التي يمارسها جهاز تنظيم سوق الغاز والتي تتمثل في مراقبة أداء المشاركين فى سوق الغاز وحقوق وإلتزامات كلاً منهم ومنح التراخيص والموافقة واقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ووضع المنهجية الخاصة بحساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات والتعامل مع الشكاوى التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز.

واليوم ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة كود تشغيل منظومة نقل الغاز والغرض منه تمهيداً للتطبيق كآلية رئيسية فى تنظيم عمل سوق تداول الغاز فى مصر ونحو خلق سوق تنافسى ووضع مبادئ موحدة للكيانات العاملة بالسوق وملاك ومشغلى شبكة نقل الغاز للسماح باستخدام منظومة النقل دون تمييز .

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وفيما يتعلق بأهمية تطبيق اكواد تشغيل شبكة نقل الغاز أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنها تتمثل في أنه مجموعة القواعد الفنية والتجارية لأسس استخدام منظومة النقل بين مشغل المنظومة ومستخدميها وفقاً لقانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وبما يسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

وأوضح المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى للجهاز أنه طبقاً ولأهداف الجهاز لتنظيم العلاقة بين المشاركين في سوق تداول الغاز، فقد نص القانون ولائحته التنفيذية على ضرورة إقرار كود تشغيل منظومة نقل الغاز ، بعد التشاور مع مشغلى الشبكة وبعد صدور تراخيص الكيانات العاملة فى سوق الغاز ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع ، فقد كان لزاماً إقرار كود النقل باعتباره مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أساس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل وتداول الغاز . مشيراً إلى أن هذا الكود يحتوى على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها ونظام المراقبة والتحكم وحقوق وواجبات المستخدمين للشبكة ومشغليها وملاكها والخدمات الفنية المقدمة من حجز السعات والأنظمة التشغيلية وقياسات الغاز والحفاظ على الاتزان المادى والتجارى بالشبكة وخطة الطوارئ بما يحقق التشغيل الآمن للشبكة القومية للغاز التى تعد أهم شرايين نقل الغاز.

يذكر أن قانون تنظيم سوق الغاز يعمل على المساهمة فى تهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز مما يساعد على توافر كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع القواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.