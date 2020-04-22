شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بعد عمليات بيع بقيادة النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع استمرت يومين إذ تعززت المعنويات بفضل تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية عقب انهيار قياسي لأسعار النفط، على الرغم من أن الشركات تحذر من المزيد من المصاعب في الأشهر المقبلة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 418.46 نقطة أو ما يعادل 1.82 بالمئة إلى 23437.34 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 51.33 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 2787.89 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 171.32 نقطة أو 2.07 بالمئة إلى 8434.55 نقطة

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