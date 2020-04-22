شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية عمر أفندى توصى باستمرار الشركة واستغلال الأصول وإعادة تشكيل المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، اليوم الأربعاء، ميزانية العام المالى 2018-2019، والتى شهدت تحسنًا فيما يتعلق بالإيرادات والنتائج المالية عن العام المالى 2017-2018.

وأوصت الجمعية غير العادية باستمرار الشركة بالرغم من تراكم الخسائر المرحلة التى تخطت المليار جنيه ، وبالتالى تخطت الخسائر نصف رأس مال الشركة ، حيث يشترط قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 موافقة الجمعية غير العادية لاستمرار الشركات حال تخطى الخسائر نصف رأس المال .

عقدت الجمعية برئاسة المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، رئيس الجمعيات بحضور اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

بالإضافة الى اللواء ايمن سالم رئيس شركة عمر افندى وأعضاء مجلس الإدارة .

Advertisements

وشددت الجمعية العامة على أهمية استغلال الاصول غير المستغلة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص علي فروع الشركة .

كما أوصت الجمعية باستمرار مجلس الإدارة الحالى فى تسيير الأعمال ،لحين اعادة تشكيل وتعيين مجلس ادارة جديد للشركة وتفويض رئيس الشركة القابضة بتشكيل المجلس الجديد .

وأوصت الجمعية بصرف مكافاة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ، مع تفويض مجلس ادارة الشركة لتحديد مكافاة للعاملين .

عقدت الجمعية بحضور جميع الأعضاء عدا 3 شهدوها عن طريق الفيديو كونفرانس .