شكرا لقرائتكم خبر عن تحول مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع بختام التعاملات مدفوعة بصعود 19 قطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% رابحاً 44.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6541.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.3% رابحاً 248.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7793.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 199.5 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفع 149 سهما، فيما تراجع 40 سهماً.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.38%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.66%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.90%، ثم سهم بروج للتأمين بنسبة 7.14%، ثم سهم سافكو بنسبة 6.87%، فيما جاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.73%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 1.75%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 1.69%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة المصافى العربية السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثانى) ، عن الموافقة على أولا تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثانيا الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثالثا الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، رابعا الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019.

كما وافقت الجمعية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 قدرها 15 مليون ريال بنسبة 10% من رأس مال الشركة بواقع ريال عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً، الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019 وذلك بمبلغ وقدره 34,022 ريال .