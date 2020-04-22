شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"بايونيرز" يكشف مصير توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمالها المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر2019، وحققت إيرادات بلغت 9.36 مليار جنيه مقابل 8.56 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو بلغت 9.27%، ليرتفع صافى ربح المجموعة ليصل إلى 1.353 مليار جنيه مقابل 1.228 مليار جنيه للفترة المقابلة، ويرتفع صافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 38.09% ليصل إلى 1.078 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة استطاعت الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها بفضل أذرعها الاستثمارية المتعددة، والتى مكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح السنوية خلال عام 2019، بالاعتماد على الذراع الصناعى للمجموعة والذى ساهم بنسبة 39.9% فى إيرادات المجموعة بينما يظل الذراع العقارى للمجموعة يمثل الركيزة الأساسية فى تطور أرباح المجموعة محققاً نسبة 59.3% من إجمالى الإيرادات، ولكن ما مصير توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

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وكشف مصدر مسؤول بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن مجلس إدارة الشركة، قد اقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين خلال الفترة الحالية، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن إدارة الشركة تعكف حاليا على الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة لسياسة توزيعات الأرباح النقدية خلال المرحلة القادمة، مبنية علي عدة عوامل ومؤشرات منها وضع مستوي السيولة داخل الشركة، احتياجات التدفق النقدي علي المدي القصير والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار خطط الشركة المستقبلية وأيضا الالتزمات الحالية والمستقبلية للشركة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تعديل النظام الأساسي للشركة سابقا للسماح للجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح عن القوائم المالية الدورية، مما يتضح منه أنه لا مانع من أن تقوم الشركة بإجراء توزيعات أرباح خلال العام الجاري حال استقرار الأوضاع.