شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء وسط تداولات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 373.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.8 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 56.98%، والعرب على 2.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.99%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 206.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 155.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3723 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.