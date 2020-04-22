شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 6 قطاعات، فيما تراجعت قطاعات العقار والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحاً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5074.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4017.31 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.04%، خاسراً 1.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3964.80 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 138.8 مليون سهم بقيمة 27.9 مليون دينار كويتى عبر 6417 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%.

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وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.05%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 18.37%، ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 9.43%، فيما تصدر سهم "شركة التخصيص القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.34% ثم شركة بنك برقان بنسبة 6.28%، ثم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عربى القابضة، أن شركة عربى للطاقة والتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة، عن ترسية مناقصة شركة البترول الوطنية الكويتية لصيانة ميكانيكية للمصفاة ومرافق إنتاج الغازات السائلة فى مصفاة ميناء الأحمدى، بقيمة 94.9 مليون دينار كويتي، على أن تصل مدة تنفيذ المشروع 63 شهرا.