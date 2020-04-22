شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تشكيل لجنة لقياس تأثير كورونا على العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كمالي مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط والمتابعة، أن هناك لجنة مشكلة لقياس تأثير فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة، ونسبة العمالة المعرضة للخطر وهم العمالة غير المسجلة.

وأوضح كمالي، أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل الفقر عن مستوى 32%، نتيجة تحسن الأوضاع مؤخرا، ولكن الأزمنة القائمة ستؤثر على مستويات الفقر، لذا نعمل على اتخاذ اجراءات لحماية الفئات المهمشة من الفقر.

وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن إعادة النظر في الإطار التشريعي لعمل الجهاز، لصياغة القوانين التي تنظم عمل الجهاز وتوحيد مفهوم الجهة المصدرة للبيانات داخل الدولة.

وقال خيرت بركات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم، أن الجهاز بصدد تنفيذ المسح فى العمالة خارج المنشآت ولكنه توقف نظرا للظروف الحالية، ولكن نتيجة بحث القوى العاملة عام 2019 كشف وجود 11 مليون عامل خارج المنشآت وهم العمالة غير المنتظمة واغلبهم يعمل فى قطاع الزراعة، وهم من تعمل الدولة حاليا على حل مشكلتهم خلال الأزمة الحالية.