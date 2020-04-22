شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: الطلب العالمى على النفط بلغ أدنى مستوياته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمى على النفط انخفض بنحو الثلث وبلغ القاع، بينما سيتحسن الوضع فى مايو حين تبدأ تخفيضات عالمية لإنتاج الخام.
كما قال نوفاك، فى مؤتمر عن بعد مع مشرعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمى لخفض إنتاج الخام فى أول مايو .
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