مستشار: الاقتصاد الألمانى سينكمش على الأرجح 5.5% فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة دى تسايت الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين الألمانية يتوقع انكماش أكبر اقتصاد فى أوروبا، بما لا يقل عن 5.5 بالمئة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا مقارنة مع توقع سابق بانكماش 2.8 بالمئة.
ونقلت الصحيفة عن لارس فيلد، قوله، "لا يمكن أن نتمسك بهذا التقدير. أتوقع بدلا من ذلك انخفاضا 5.5 بالمئة - وهذا تفاؤل" وأضاف أن التوقع الأصلي، من مارس، يستند إلى إغلاق لخمسة أسابيع وزيادة فى الأنشطة لثلاثة أسابيع.
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