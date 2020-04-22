شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تطهر شبكات الصرف الصحى استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انه تم تنفيذ اعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمدن وقري المحافظة استعدادا لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف. واوضح انه تم تطهير شبكات الصرف الصحي بمعدات الشركة المختلفة وتطهير بيارات الصرف الصحي وكذا صيانة روافع الصرف الصحي ومحطات المعالجة. واكد مجاهد ان اعمال تطهير شبكات الصرف الصحي تأتي بعد انتهاء موسم سقوط الامطار وما تحملته خطوط الصرف الصحي من رواسب وطمي نتيجة القاء مياه الأمطار بها وفتح بعض البيارات من قبل المواطنين الامر الذي ادي الي حدوث كثير من الانسدادت وزيادة معدلات الاعطال. Advertisements واوضح رئيس شركة مياه القليوبية انه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي واجراء اعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف. وشدد المهندس مصطفي مجاهد علي ضرورة الترشيد و الحفاظ علي مياه الشرب وترشيد استخدامها في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها مصر من نقص كمية المياه وناشدا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات والزيوت بها.

جانب من الاعمال



جانب من العمالة



سيارة شفط

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