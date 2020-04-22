شكرا لقرائتكم خبر عن العقاري السعودي: إيداع 1.48 مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق التنمية العقارية السعودي 1.48 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أبريل الجاري، بعد تقديم موعد الدعم للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن 425 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قُدمت 530 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و93 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017 وحتى شهر أبريل الحالي بلغت نحو 19.11 مليار ريال.

وأكد التزام الصندوق العقاري بالاستمرار في الإجراءات التي تضمن مراعاة مصالح المواطنين أثناء العمل عن بُعد، وتقديم موعد إيداع الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من برامج التمويل العقاري المدعوم ومبادراته ومساراته للمرة الثانية على التوالي خلال تعليق الأعمال في المقرات الحكومية بسبب جائحة كورونا.

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وشدد على أن استمرارية الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يأتي من أولويات "الصندوق العقاري"، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعمها غير المحدود لمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم المواطن.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد واصل تسلم عدد من الأراضي السكنية المجانية وذلك للمستفيدين من البرنامج بمحافظة الحناكية الذين جرى التخصيص لهم بالدفعات الشهرية الماضية.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.