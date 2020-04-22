شكرا لقرائتكم خبر عن "ميفك ريت" ينهي عقد الإيجار لمبنى إداري بجدة تابعة لتهامة للإعلان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي مدير صندوق "ميفك ريت" إنهاء عقد الإيجار الموقع مع شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة والمتعلق بالبرج الإداري بحي الحمراء بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك جاء من حرصها على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقارات المملوكة للصندوق، والذي من شأنه تعزيز دخله وتوزيعاته النقدية.

وذكرت الشركة أن إنهاء هذا العقد قد نتج عنه مكسب مستحق للصندوق قدره 1.7 مليون ريال سعودي، علماً أن هذا العقار سيتم إسناد إدارته لمدير عقار جديد يقوم بإدارة المبنى والتعامل مع جميع المستأجرين الحاليين بالمبنى وجذب مستأجرين جدد للمساحات الفارغة مع استغلال المبنى بأفضل شكل ممكن لتعزيز التدفقات النقدية للصندوق.

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وأشارت إلى أنه في الأجل القصير ستكون الإيجارات المحصلة أقل من إيجار العقد السابق، ولكن مكاسب إنهاء التعاقد ستعوض هذا الانخفاض، متوقعة أن يعود الدخل التأجيري للمبنى لمستوياته السابقة بعد عودة الأمور لطبيعتها.

وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" في وقت سابق عن توقيع اتفاقية بين صندوق ميفك ريت ومجموعة كيان لتطوير وتجديد وزيادة الإيرادات لأكبر أصول صندوق ميفك ريت " سوق شرق".

وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، منذ 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".