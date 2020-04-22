شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البحري ترتفع 134% خلال الربع الأول لزيادة عوائد التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 133.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 419.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 179.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 505.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 377.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الأول من السنة.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 199% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتًسجل صافي أرباح بلغ 360.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.