شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح أسمنت أم القرى 79% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت ام القرى، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 79.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 38.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 45 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019.

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وارتفعت الإيرادات إلى 96.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 213.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت الايرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 79.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018. كذلك إنخفضت المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018.