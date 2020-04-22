الاقتصاد

زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 13 مليون برميل.


وارتفع مخزون البنزين بمليون برميل إلى 263.2 مليون برميل في نفس الفترة، في حين قفز مخزون المقطرات بحوالي 7.9 مليون برميل إلى 136.9 مليون برميل.


كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 13.2 مليون برميل.

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