شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 13 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بمليون برميل إلى 263.2 مليون برميل في نفس الفترة، في حين قفز مخزون المقطرات بحوالي 7.9 مليون برميل إلى 136.9 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 13.2 مليون برميل.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.