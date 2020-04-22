شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم على نحو طفيف لكنه لا يزال أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف، لكن المعدن الصناعي لا يزال أدنى الحاجز النفسي 2000 دولار.



يأتي ذلك مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستحجد وإضراره بالاقتصاد العالمي والطلب على السلع والمعادن خاصة الصناعية مثل البلاديوم والنحاس.



وتنخرط شركات السيارات الكبرى حول العالم في إنتاج مستلزمات طبية كأجهزة التنفس الصناعي ووقف خططها الإنتاجية المعتادة.

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وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم بكثافة في إنتاج مكونات وقطع غيار بالسيارات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1912.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1924.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1878 دولارا.