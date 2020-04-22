شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مدعومة بقطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء متعافية من بعض الخسائر التي سجلتها على مدار الجلسات الماضية، وذلك بفعل تعافي أسعار النفط مما دعم قطاع الطاقة.



وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 28.5% إلى 14.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 16.1 دولار وأقل سعر عند 10.2 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 11.1% إلى 21.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 22.4 دولار وأقل سعر عند 15.9 دولار.



هذا، وتتواصل أزمة "كورونا" في الولايات المتحدة ودول العالم، حيث توفي على أثر المرض ما يقرب من 45 ألف أمريكي في حين تجاوز عدد الإصابات 825 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% أو 350 نقطة إلى 23371 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 8419 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 2778 نقطة.