شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2 مليون منشأة تعمل فى القطاع غير الرسمى ورأسماله 69 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن هذا القطاع من المشاكل التي تؤرق القيادة السياسية والحكومة.

وقال خيرت بركات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم، إن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، جميعها خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.

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من جانبه، أكد أحمد كمالي، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط والمتابعة، أنه يجري حاليا الاستعداد لعمل مؤشر لقياس تنافسية المحافظات، وجزء كبير من البيانات مصدرها التعداد الاقتصادي.

وقال كمالي التعداد الاقتصادي له أهمية كبيرة في تدقيق الحسابات القومية وتقدير عناصر النمو الاقتصادي والناتج المحلي، كما يرصد تطور القطاع غير الرسمي من ناحية الاستثمار والعمالة، للخروج بأرقام دقيقة بعكس التقديرات العشوائية في السابق.