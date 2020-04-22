شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الخضراء بختام التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2% رابحاً 36.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.28 نقطة، مدفوعاً بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 349.9 مليون سهم محققة ما قيمته 244.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4783 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.17%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.33%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 51.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.54%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن إيرادات إجمالية بلغت 2.99 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020، مقابل 3.14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 4.8%، وذلك نتيجة انخفاض عائدات الهاتف المتحرك وعائدات أخرى، والتى عوضها جزئيا النمو المستمر لعائدات الهاتف الثابت.

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وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأربعاء، أن عائدات الهاتف المتحرك انخفضت بنسبة 9.3% على أساس سنوى لتصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020، متأثرة بانخفاض عائد المكالمات الصوتية وتقلص شريحة عملاء الدفع المسبق، كما تأثرت عائدات الهاتف المتحرك سلبا بالقيود على الحركة التى فرضت فى جميع أنحاء البلاد فى النصف الثانى من شهر مارس، والتى أدت لانتقال العملاء نحو استخدام الهاتف الثابت، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركة فى الربع الأول بسبب أهمية شريحة الدفع المسبق فى مزيج الإيرادات.

وتابعت ونتيجة لذلك انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.8% إلى 1.27 مليار درهم إماراتى فى الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، كما انخفض صافى الأرباح بنسبة 21% مقارنة بالربع الأول من 2019 ليصل إلى 355 مليون درهم، نتيجة انخفاض عائدات الهاتف المتحرك، الناتج عن انخفاض مزيج الإيرادات نظرا لاعتماد قاعدة المشتركين بشكل أكبر على خدمات الدفع المسبق.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن قرار مجلس إدارة الشركة، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وما يتبعها من إجراءات بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى موعد آخر سيحدد لاحقا.

فيما كشفت شركة شعاع كابيتال، عن استقالة جاسم حسن أحمد آل على من عضوية مجلس إدارة الشركة، وسوف يتخذ مجلس الإدارة قراراً بالتمرير يوم الاثنين الموافق 27 إبريل بشأن تعيين عضواً جديداً ليخلفه.