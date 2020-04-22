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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من 20% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد أكثر من 20% ، ليواصل خسائره لليوم التاسع على التوالي ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 20% إلى مستوي 10.35$ ،من مستوى الافتتاح عند 13.03$، وسجل أعلى مستوي عند 14.14$.
عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي "عقود يونيو" نسبة 39% ،فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف امتلاء مستودعات التخزين من النفط الخام.
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 13.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 نيسان/أبريل،فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي،وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع بنحو 13 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 499 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 آب/أغسطس 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 14.7 مليون برميل ، فى الزيادة الثالثة عشر أسبوعيا على التوالي.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس 2019.
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