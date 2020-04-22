شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بعد الإعلان عن تحفيز إضافي ضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين ، بعد الإعلان عن تحفيز إضافي ضخم فى الولايات المتحدة ،ضمن إجراءات دعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 99.90 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.21 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.31 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.48 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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ودعم تلك المكاسب أيضا، تجدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي، بعد انهيار أسعار النفط العالمية و عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تحسنت المعنويات بمعظم أسواق المال العالمية ، عقب إعلان إيطاليا عن احتمالات تخفيف إجراءات العزل الصحي بداية من 4 أيار/مايو المقبل ،وصعدت الأسهم الأوروبية بحوالي واحدة بالمئة ،وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع فى وقت متأخر يوم الثلاثاء على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار أمريكي لتخفيف آثار فيروس كورونا ،ودعم المشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ،ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على هذا التمويل فى وقت لاحق غدا الخميس.