شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بفضل آمال تخفيف إجراءات العزل فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين بالأسواق ، مع اتجاه بعض الحكومات الأوروبية إلى تخفيف إجراءات العزل الصحي ، عقب تراجع معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى الإعلان عن تحفيز ضخم جديد فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة جائحة كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس بنسبة 3.4% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل مخاوف انهيار أسعار النفط العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ، متجها صوب إعادة ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2% ، تاليه قطاع التكنولوجيا مع صعود بنسبة 1.9%.

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تحسنت المعنويات بمعظم أسواق المال ، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" أن بلاده قد تبدأ فى تخفيف إجراءات العزل الصحي اعتبار من الرابع من أيار/مايو المقبل ،وتعد إيطاليا ثاني أكبر بلد فى أوروبا تضررا من فيروس كورونا بعد أسبانيا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على تمويل إضافي بحوالي 500 مليار دولار أمريكي لتخفيف آثار فيروس كورونا ،ودعم المشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ،ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على هذا التمويل فى وقت لاحق غدا الخميس.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.75% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس نسبة 0.9 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.