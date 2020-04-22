شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بعد الإعلان عن تحفيز إضافي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك بعد الإعلان عن تحفيز إضافي ضخم فى الولايات المتحدة أقره الكونغرس لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.25% إلى 1,706.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,685.85$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,679.74$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,659.81$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.48 نقطة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد الإعلان عن تحفيز إضافي ضخم فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار أمريكي لتخفيف آثار فيروس كورونا ،ودعم المشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ،ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على هذا التمويل فى وقت لاحق غدا الخميس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.8 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1033.39 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.