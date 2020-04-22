تيسلا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم تيسلا (TSLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -7.99% بما يعادل -59.64 نقطة ليستقر عند سعر 686.72 دولار، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عود ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 618.75، ليستهدف مستوى المقاومة 803.38.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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