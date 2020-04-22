ستاربكس يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.45% بما يعادل -2.60 نقطة ليستقر عند سعر 72.72 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 74.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 68.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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