شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الوضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.13% بما يعادل -4.63 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 107.54 دولار، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 103.97، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 116.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه