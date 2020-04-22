إنيفيديا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 22-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -6.11% بما يعادل -17.54 نقطة ليستقر عند 269.51 دولار، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى من المقاومة 284.47، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 316.03.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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