شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 22-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 174.42، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.14% بما يعادل -7.24 نقطة ليستقر عند سعر 167.82 دولار، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 174.42، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 190.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه