التموين تعلن المواعيد الجديدة لعمل المخابز في رمضان

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية، في شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان للوزارة، فقد تقرر بدء عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الخامسة مساءً طوال شهر رمضان.

وتضمن القرار أيضا السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتي الساعة التاسعة مساءً على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وكانت وزارة التموين، قد طرحت ياميش شهر رمضان، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب تكثيف طرح جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن نسبة التخفيضات على الياميش، تتراوح من 25 لـ 30%.

وفيما يلي قائمة أسعار الياميش:

-بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها.

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- بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيها للكيلو وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيها.

- زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها.

- عين جمل مقشر زنه 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.

- بندق مقشر زنه 250 جرام بسعر 42.5 جنيه.

٥- لوز مقشر 250 جرام بسعر 45 جنيها وكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.

٦- مشمشية مستورة زنه 250 جرام بسعر 21.25 جنيه واقراصيا مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه.

٦- تين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها وقمر الدين سورى 400 جرام بسعر من 22 إلى 30 جنيها.

٧- عرق سوس زنه 500 جرام بسعر 20 جنيها وكركديه أسوان 250 جرام بسعر 12.5 جنيه.